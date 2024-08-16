Антипенко Аврора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипенко Аврора Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипенко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипенко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипенко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипенко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипенко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1959

Сын: Антипенко Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Антипенко Андрей Иванович

Маргаритовка, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипенко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипенко Андрей Иванович

Смерть
1990
Новокиевский Увал, Мазановский муниципальный район, Амурская область

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