Антипенко Аврора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
12.08.1959
Сын: Антипенко Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Антипенко Андрей Иванович
Маргаритовка, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1971
Смерть
1990
Новокиевский Увал, Мазановский муниципальный район, Амурская область