Антипенко Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения12.02.1910
Дата смерти16.10.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
данных о родителях нет. Возможный отец Антипенко Иван Мартынович.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
12.08.1959
Сын: Антипенко Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Антипенко Аврора Васильевна
Маргаритовка, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1971
Смерть
16.10.1993
Новокиевский Увал, Мазановский муниципальный район, Амурская область