Антипенко Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипенко Андрей Иванович

Антипенко Андрей Иванович

Место рождения

Пеньковка, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

12.02.1910

Дата смерти

16.10.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Пеньковка, Климовичский район, Могилёвская область
данных о родителях нет. Возможный отец Антипенко Иван Мартынович.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипенко Аврора Васильевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипенко Аврора Васильевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипенко Аврора Васильевна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипенко Аврора Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипенко Аврора Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1959

Сын: Антипенко Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Антипенко Аврора Васильевна

Маргаритовка, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипенко Аврора Васильевна

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипенко Аврора Васильевна

Смерть
16.10.1993
Новокиевский Увал, Мазановский муниципальный район, Амурская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.