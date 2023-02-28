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Шлегель Иван Павлович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

20.01.1892

Дата смерти

15.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
12.08.1920

Жена: Шлегель Ольга Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.06.1921

Сын: Шлегель Игорь Иванович

Мать ребёнка: Шлегель Ольга Ивановна

Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.12.1927

Сын: Шлегель Евгений Иванович

Мать ребёнка: Шлегель Ольга Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
15.05.1959
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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