Шлегель Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения20.01.1892
Дата смерти15.05.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.08.1920
Жена: Шлегель Ольга Ивановна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.06.1921
Мать ребёнка: Шлегель Ольга Ивановна
Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.12.1927
Мать ребёнка: Шлегель Ольга Ивановна
Смерть
15.05.1959