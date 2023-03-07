Шлегель (Григорьева) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлегель (Григорьева) Ольга Ивановна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

01.07.1898 ст.

Дата смерти

Около 1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
12.08.1920

Муж: Шлегель Иван Павлович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.06.1921

Сын: Шлегель Игорь Иванович

Отец ребёнка: Шлегель Иван Павлович

Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.12.1927

Сын: Шлегель Евгений Иванович

Отец ребёнка: Шлегель Иван Павлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Около 1973
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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