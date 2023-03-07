Шлегель (Григорьева) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1898 ст.
Дата смертиОколо 1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.08.1920
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.06.1921
Отец ребёнка: Шлегель Иван Павлович
Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.12.1927
Отец ребёнка: Шлегель Иван Павлович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Около 1973
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область