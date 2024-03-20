Ракович Людмила Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракович Людмила Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивашко Иосиф

Мать: Ивашко Эмма Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярош Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Ярош Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракович Виктория Тимофеевна

Отец ребёнка: Ракович Тимофей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракович Тимофей Тимофеевич

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