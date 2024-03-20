Ракович Людмила Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивашко Иосиф
Мать: Ивашко Эмма Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярош Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Ярош Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракович Виктория Тимофеевна
Отец ребёнка: Ракович Тимофей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно