Ивашко Эмма Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашко Эмма Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1979

Дочь: Ивашко Неля Иосифовна

Отец ребёнка: Ивашко Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивашко Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Ивашко Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракович Людмила Иосифовна

Отец ребёнка: Ивашко Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивашко Николай Иосифович

Отец ребёнка: Ивашко Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивашко Юрий Иосифович

Отец ребёнка: Ивашко Иосиф

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