Ивашко Эмма Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1979
Дочь: Ивашко Неля Иосифовна
Отец ребёнка: Ивашко Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивашко Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Ивашко Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракович Людмила Иосифовна
Отец ребёнка: Ивашко Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ивашко Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ивашко Иосиф