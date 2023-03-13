Гладкова Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Батанина Прасковья
Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Гладкова Ульяна
Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ
Рождение ребёнка
08.11.1897
Дочь: Гладкова Матрена
Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ
Рождение ребёнка
23.08.1903
Дочь: Анфиса
Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ
Рождение ребёнка
01.12.1904
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миногина Анна
Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Анна
Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно