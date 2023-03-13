Гладкова Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Батанина Прасковья

Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Гладкова Ульяна

Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ

Рождение ребёнка
08.11.1897

Дочь: Гладкова Матрена

Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ

Рождение ребёнка
23.08.1903

Дочь: Анфиса

Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1904

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миногина Анна

Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Анна

Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладковъ Петръ Ивановъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладковъ Петръ Ивановъ

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