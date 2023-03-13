Батанина (Гладкова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батанина (Гладкова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Гладковъ Петръ Ивановъ

Мать: Гладкова Екатерина Иванова

Бракосочетание
28.01.1908

Муж: Батанинъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1909

Сын: Батанинъ Илья

Отец ребёнка: Батанинъ Афонасий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Сын: Батанин Василий

Отец ребёнка: Батанинъ Афонасий

Рождение ребёнка
1924

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Отец ребёнка: Батанинъ Афонасий

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