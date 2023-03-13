Батанина (Гладкова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Гладковъ Петръ Ивановъ
Бракосочетание
28.01.1908
Муж: Батанинъ Афонасий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1909
Сын: Батанинъ Илья
Отец ребёнка: Батанинъ Афонасий
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Батанин Василий
Отец ребёнка: Батанинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батанинъ Афонасий