Батанин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батанин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Батанинъ Афонасий

Мать: Батанина Прасковья

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