Миногина (Гладкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гладковъ Петръ Ивановъ
Бракосочетание
22.01.1912
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1913
Сын: Миногинъ Петръ
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Николай
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: Ефимова Анна
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Николай