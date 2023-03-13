Миногина (Гладкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Гладкова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гладковъ Петръ Ивановъ

Мать: Гладкова Екатерина Иванова

Бракосочетание
22.01.1912

Муж: Ефимовъ Миногинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1913

Сын: Миногинъ Петръ

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Николай

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Ефимова Анна

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Николай

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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