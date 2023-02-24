Болонов (Иванка атя) Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1927
Дочь: Кошкина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Кизирева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Елена
Смерть
Неизвестно