Болонов (Иванка атя) Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болонов (Иванка атя) Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1927

Дочь: Кошкина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Елена

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Кизирева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Елена

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Болонов Петр Иванович

Мать ребёнка: Елена

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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