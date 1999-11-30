Кошкина (Болонова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Болонова) Вера Ивановна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

30.10.1927

Дата смерти

30.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1927

Отец: Болонов (иванка Атя) Иван Иванович

Мать: Елена

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1956

Сын: Кошкин Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Евгенгий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.11.1999
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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