Кошкина (Болонова) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.10.1927
Дата смерти30.11.1999
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1927
Отец: Болонов (иванка Атя) Иван Иванович
Мать: Елена
Рождение ребёнка
15.08.1956
Сын: Кошкин Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкин Евгенгий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.11.1999