(Кочеткова) Елена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.05.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1927
Дочь: Кошкина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Болонов (иванка Атя) Иван Иванович
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болонов (иванка Атя) Иван Иванович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Кизирева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Болонов (иванка Атя) Иван Иванович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Болонов (иванка Атя) Иван Иванович
Смерть
20.05.1986