(Кочеткова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочеткова) Елена

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.05.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1927

Дочь: Кошкина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Болонов (иванка Атя) Иван Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болонов (иванка Атя) Иван Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Кизирева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Болонов (иванка Атя) Иван Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Болонов Петр Иванович

Отец ребёнка: Болонов (иванка Атя) Иван Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.05.1986
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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