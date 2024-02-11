Ван Биландт Виллем Петер
мужской, родился 22.08.1853, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
умер 15.05.1924
ОтецВан Биландт Чарльз Малкольм Эрнест Джордж28.06.1818 г.р.
МатьВан Биландт (Языкова) Аделаида Петровна15.05.1827 г.р.
Супруги
Ван Биландт (Ван Рехтерен Лимпург) Элизабет Вильгельмина08.06.1864 г.р.
Дети
Ван Биландт Карл Рулеман Адольф02.02.1887 г.р.
Ван Биландт Уильям Фредерик Людовик31.12.1896 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1853
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1885
город Алмело, Оверэйсел, Королевство Нидерланды
Рождение ребёнка
02.02.1887
Сын: Ван Биландт Карл Рулеман Адольф
Мать ребёнка: Ван Биландт (Ван Рехтерен Лимпург) Элизабет Вильгельмина
Рождение ребёнка
31.12.1896
Сын: Ван Биландт Уильям Фредерик Людовик
Мать ребёнка: Ван Биландт (Ван Рехтерен Лимпург) Элизабет Вильгельмина
Смерть
15.05.1924