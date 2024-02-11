Ван Биландт Виллем Петер 22.08.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ван Биландт Виллем Петер

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.08.1853, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

умер 15.05.1924

Отец
Ван Биландт Чарльз Малкольм Эрнест Джордж28.06.1818 г.р.
Мать
Ван Биландт (Языкова) Аделаида Петровна15.05.1827 г.р.
Супруги
Ван Биландт (Ван Рехтерен Лимпург) Элизабет Вильгельмина08.06.1864 г.р.
Дети
Ван Биландт Карл Рулеман Адольф02.02.1887 г.р.
Ван Биландт Уильям Фредерик Людовик31.12.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1853

Отец: Ван Биландт Чарльз Малкольм Эрнест Джордж

Мать: Ван Биландт (Языкова) Аделаида Петровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Бракосочетание
29.10.1885

Жена: Ван Биландт (Ван Рехтерен Лимпург) Элизабет Вильгельмина

город Алмело, Оверэйсел, Королевство Нидерланды

Рождение ребёнка
02.02.1887

Сын: Ван Биландт Карл Рулеман Адольф

Мать ребёнка: Ван Биландт (Ван Рехтерен Лимпург) Элизабет Вильгельмина

Рождение ребёнка
31.12.1896

Сын: Ван Биландт Уильям Фредерик Людовик

Мать ребёнка: Ван Биландт (Ван Рехтерен Лимпург) Элизабет Вильгельмина

Смерть
15.05.1924

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