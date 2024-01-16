Колосова Гликерия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Колосов Григорий Михайлович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
08.06.1919
Сын: Колосов Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Колосов Григорий Михайлович
Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно