Колосова Гликерия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Гликерия Викторовна

Колосова Гликерия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Колосов Григорий Михайлович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
08.06.1919

Сын: Колосов Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Колосов Григорий Михайлович

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close