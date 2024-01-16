Колосов Григорий Михайлович
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Колосова Гликерия Викторовна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
08.06.1919
Сын: Колосов Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Колосова Гликерия Викторовна
Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно