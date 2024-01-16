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Колосов Григорий Михайлович

Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Колосов Михаил Спиридонович

Мать: Бетехтина, Колосова Акилина Григорьевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Колосова Гликерия Викторовна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
08.06.1919

Сын: Колосов Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Колосова Гликерия Викторовна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Гликерия Викторовна

Смерть
Неизвестно
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