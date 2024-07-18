Березин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезин Иван Егорович

Березин Иван Егорович

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.04.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Березин Егор Стефанович

Мать: Березина (Лопухина) Параскева Прокопьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Ольга Харлампиевна

Рождение ребёнка
25.11.1822

Дочь: Березина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Березина Ольга Харлампиевна

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Иван Дорофеев Березин и мещанка Пелагея Харламовна Барымова
Рождение ребёнка
01.06.1824

Дочь: Березина Вера I Ивановна

Мать ребёнка: Березина Ольга Харлампиевна

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Иван Ерофеев Березин и оружейница Пелагия Харлампиева Панова
Рождение ребёнка
19.05.1826

Сын: Березин Николай Иванович

Мать ребёнка: Березина Ольга Харлампиевна

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Василий Ефимов Богородский и оружейница Пелагия Харлампова Бушуева
Рождение ребёнка
28.06.1830

Сын: Березин Петр Иванович

Мать ребёнка: Березина Ольга Харлампиевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
17.04.1831
Тула, город Тула, Тульская область
от поноса
Рождение ребёнка
10.08.1927

Дочь: Березина Вера II Ивановна

Мать ребёнка: Березина Ольга Харлампиевна

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Егор Никитич Березин и оружейница Пелагия Харлампиевна ***

Мы используем куки для улучшения работы сайта.