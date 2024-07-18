Березин Иван Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.04.1831
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1822
Дочь: Березина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Березина Ольга Харлампиевна
Восприемники: оружейник Иван Дорофеев Березин и мещанка Пелагея Харламовна Барымова
Рождение ребёнка
01.06.1824
Дочь: Березина Вера I Ивановна
Мать ребёнка: Березина Ольга Харлампиевна
Восприемники: оружейник Иван Ерофеев Березин и оружейница Пелагия Харлампиева Панова
Рождение ребёнка
19.05.1826
Мать ребёнка: Березина Ольга Харлампиевна
Восприемники: оружейник Василий Ефимов Богородский и оружейница Пелагия Харлампова Бушуева
Рождение ребёнка
28.06.1830
Мать ребёнка: Березина Ольга Харлампиевна
Смерть
17.04.1831
от поноса
Рождение ребёнка
10.08.1927
Дочь: Березина Вера II Ивановна
Мать ребёнка: Березина Ольга Харлампиевна
Восприемники: оружейник Егор Никитич Березин и оружейница Пелагия Харлампиевна ***