Березина Ольга Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Ольга Харлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Иван Егорович

Рождение ребёнка
25.11.1822

Дочь: Березина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Березин Иван Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Иван Дорофеев Березин и мещанка Пелагея Харламовна Барымова
Рождение ребёнка
01.06.1824

Дочь: Березина Вера I Ивановна

Отец ребёнка: Березин Иван Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Иван Ерофеев Березин и оружейница Пелагия Харлампиева Панова
Рождение ребёнка
19.05.1826

Сын: Березин Николай Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Василий Ефимов Богородский и оружейница Пелагия Харлампова Бушуева
Рождение ребёнка
28.06.1830

Сын: Березин Петр Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1927

Дочь: Березина Вера II Ивановна

Отец ребёнка: Березин Иван Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Егор Никитич Березин и оружейница Пелагия Харлампиевна ***
Смерть
Неизвестно

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