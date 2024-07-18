Березина Ольга Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1822
Дочь: Березина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Березин Иван Егорович
Восприемники: оружейник Иван Дорофеев Березин и мещанка Пелагея Харламовна Барымова
Рождение ребёнка
01.06.1824
Дочь: Березина Вера I Ивановна
Отец ребёнка: Березин Иван Егорович
Восприемники: оружейник Иван Ерофеев Березин и оружейница Пелагия Харлампиева Панова
Рождение ребёнка
19.05.1826
Отец ребёнка: Березин Иван Егорович
Восприемники: оружейник Василий Ефимов Богородский и оружейница Пелагия Харлампова Бушуева
Рождение ребёнка
28.06.1830
Отец ребёнка: Березин Иван Егорович
Рождение ребёнка
10.08.1927
Дочь: Березина Вера II Ивановна
Отец ребёнка: Березин Иван Егорович
Восприемники: оружейник Егор Никитич Березин и оружейница Пелагия Харлампиевна ***
Смерть
Неизвестно