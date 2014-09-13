Гахова Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1939
Дата смерти13.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939
Отец: Гахов Иван Захарович
Мать: Каплун Мария Ильинична
Рождение ребёнка
22.01.1963
Дочь: Лавровская Виолетта Олеговна
Отец ребёнка: Лавровский Олег Антонович
Рождение ребёнка
06.01.1966
Сын: Лавровский Вадим Олегович
Отец ребёнка: Лавровский Олег Антонович
Рождение ребёнка
01.11.1971
Дочь: Лавровская Виктория Олеговна
Отец ребёнка: Лавровский Олег Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.2014