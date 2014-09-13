Гахова Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гахова Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1939

Дата смерти

13.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939

Отец: Гахов Иван Захарович

Мать: Каплун Мария Ильинична

Рождение ребёнка
22.01.1963

Дочь: Лавровская Виолетта Олеговна

Отец ребёнка: Лавровский Олег Антонович

Рождение ребёнка
06.01.1966

Сын: Лавровский Вадим Олегович

Отец ребёнка: Лавровский Олег Антонович

Рождение ребёнка
01.11.1971

Дочь: Лавровская Виктория Олеговна

Отец ребёнка: Лавровский Олег Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавровский Олег Антонович

Смерть
13.09.2014
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