Лавровский Олег Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавровский Олег Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1938

Дата смерти

25.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1938

Отец: не указан

Мать: Лавровская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
22.01.1963

Дочь: Лавровская Виолетта Олеговна

Мать ребёнка: Гахова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1966

Сын: Лавровский Вадим Олегович

Мать ребёнка: Гахова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1971

Дочь: Лавровская Виктория Олеговна

Мать ребёнка: Гахова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавровский Константин Вадимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гахова Раиса Ивановна

Смерть
25.02.2012
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