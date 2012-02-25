Лавровский Олег Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1938
Дата смерти25.02.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1938
Рождение ребёнка
22.01.1963
Дочь: Лавровская Виолетта Олеговна
Мать ребёнка: Гахова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1966
Сын: Лавровский Вадим Олегович
Мать ребёнка: Гахова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1971
Дочь: Лавровская Виктория Олеговна
Мать ребёнка: Гахова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавровский Константин Вадимович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гахова Раиса Ивановна
Смерть
25.02.2012