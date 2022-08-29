Меньщикова (Беляева) Параскева Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Беляева) Параскева Акимовна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1838

Муж: Меньщиков Лука

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Меньщикова) Анна

Отец ребёнка: Меньщиков Лука

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Меньщиков) Зиновья

Отец ребёнка: Меньщиков Лука

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Меньщикова) Елена

Отец ребёнка: Меньщиков Лука

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Меньщиков Филипп

Отец ребёнка: Меньщиков Лука

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Меньщиков Никифор

Отец ребёнка: Меньщиков Лука

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Меньщиков Максим

Отец ребёнка: Меньщиков Лука

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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