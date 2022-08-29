Меньщикова (Беляева) Параскева Акимовна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1838
Муж: Меньщиков Лука
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Меньщикова) Анна
Отец ребёнка: Меньщиков Лука
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Меньщиков) Зиновья
Отец ребёнка: Меньщиков Лука
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Меньщикова) Елена
Отец ребёнка: Меньщиков Лука
Рождение ребёнка
1847
Сын: Меньщиков Филипп
Отец ребёнка: Меньщиков Лука
Рождение ребёнка
1849
Сын: Меньщиков Никифор
Отец ребёнка: Меньщиков Лука
Рождение ребёнка
1850
Сын: Меньщиков Максим
Отец ребёнка: Меньщиков Лука
Смерть
Неизвестно