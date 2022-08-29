Беляева Стефанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Аксентий
Отец ребёнка: Беляев Еким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляева) Ксения
Отец ребёнка: Беляев Еким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Еким
Рождение ребёнка
1813
Сын: Беляев Иван
Отец ребёнка: Беляев Еким
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Меньщикова (Беляева) Параскева Акимовна
Отец ребёнка: Беляев Еким
Рождение ребёнка
1824
Сын: Беляев Алексей
Отец ребёнка: Беляев Еким
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Меньщикова (Беляева) Анна Екимовна
Отец ребёнка: Беляев Еким
Смерть
Неизвестно