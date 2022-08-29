Беляева Стефанида Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева Стефанида Григорьевна

Беляева Стефанида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Аксентий

Отец ребёнка: Беляев Еким

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляева) Ксения

Отец ребёнка: Беляев Еким

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Еким

Рождение ребёнка
1813

Сын: Беляев Иван

Отец ребёнка: Беляев Еким

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Меньщикова (Беляева) Параскева Акимовна

Отец ребёнка: Беляев Еким

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Беляев Алексей

Отец ребёнка: Беляев Еким

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Меньщикова (Беляева) Анна Екимовна

Отец ребёнка: Беляев Еким

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.