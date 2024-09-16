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Ярков Константин Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яркова Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Яркова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярков Николай Константинович

Мать ребёнка: Яркова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярков Федор Константинович

Мать ребёнка: Яркова Анна Петровна

Рождение ребёнка
29.03.1912

Сын: Ярков Марин Константинович

Мать ребёнка: Яркова Анна Петровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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