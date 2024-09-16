Ярков Константин Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яркова Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Яркова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярков Николай Константинович
Мать ребёнка: Яркова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярков Федор Константинович
Мать ребёнка: Яркова Анна Петровна
Рождение ребёнка
29.03.1912
Сын: Ярков Марин Константинович
Мать ребёнка: Яркова Анна Петровна
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно