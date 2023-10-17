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(Рогожникова) Юлия

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Место рождения

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

24.05.1991

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1991

Отец: Рогожников Виктор

Мать: Рогожникова (Лавренова) Марина

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1998 по 24.05.2008
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
среднее, Школа №5,
Образование
?.06.2014
Томск, город Томск, Томская область
Магистр электроэнергетики, НИИ ТПУ
Работа или профессия
С ?.08.2014
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
инженер-технолог Prysmian Group ООО "РЭК"

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