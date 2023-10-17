(Рогожникова) Юлия
Место рождения
Дата рождения24.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1991
Отец: Рогожников Виктор
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1998 по 24.05.2008
среднее, Школа №5,
Образование
?.06.2014
Томск, город Томск, Томская область
Магистр электроэнергетики, НИИ ТПУ
Работа или профессия
С ?.08.2014
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
инженер-технолог Prysmian Group ООО "РЭК"