Землянцева Мария
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Землянцев Иван Григорьевич1924 г.р.
Дети
Землянцев Василий ИвановичНеизвестно г.р.
Землянцев Николай ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянцев Николай Иванович
Отец ребёнка: Землянцев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Землянцев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно