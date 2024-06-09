Землянцева Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Землянцева Мария

Автор
ЕМ
Михайлова Е.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Землянцев Иван Григорьевич1924 г.р.
Дети
Землянцев Василий ИвановичНеизвестно г.р.
Землянцев Николай ИвановичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Землянцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Землянцев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Землянцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Землянцев Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянцев Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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