Землянцев Иван Григорьевич
мужской, родился 1924
умер Неизвестно
ОтецЗемлянцев Григорий Андреевич22.01.1900 ст. г.р.
МатьЗемлянцева (Гусарова) Евдокия Васильевна19.08.1900 г.р.
Супруги
Землянцева МарияНеизвестно г.р.
Дети
Землянцев Василий ИвановичНеизвестно г.р.
Землянцев Николай ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянцев Николай Иванович
Мать ребёнка: Землянцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянцев Василий Иванович
Мать ребёнка: Землянцева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Землянцева Мария
Смерть
Неизвестно