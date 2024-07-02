Землянцев Иван Григорьевич 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Землянцев Иван Григорьевич

Автор
ЕМ
Михайлова Е.

мужской, родился 1924

умер Неизвестно

Отец
Землянцев Григорий Андреевич22.01.1900 ст. г.р.
Мать
Землянцева (Гусарова) Евдокия Васильевна19.08.1900 г.р.
Супруги
Землянцева МарияНеизвестно г.р.
Дети
Землянцев Василий ИвановичНеизвестно г.р.
Землянцев Николай ИвановичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Землянцев Григорий Андреевич

Мать: Землянцева (Гусарова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Землянцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Землянцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Землянцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Землянцева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землянцева Мария

Смерть
Неизвестно

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