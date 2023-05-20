Цыханская Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыханская Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1919

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыханский Роман (Рувим) Семенович (Симхович)

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
2-й Южнопортовый проезд, д.5, корп.1, кв. 35
Рождение ребёнка
19.11.1944

Сын: Цыханский Виктор Рувимович

Отец ребёнка: Цыханский Роман (Рувим) Семенович (Симхович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1946

Сын: Цыханский Владимир Рувимович

Отец ребёнка: Цыханский Роман (Рувим) Семенович (Симхович)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2007
Москва, город федерального значения Москва

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