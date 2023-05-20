Цыханская Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1919
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
2-й Южнопортовый проезд, д.5, корп.1, кв. 35
Рождение ребёнка
19.11.1944
Сын: Цыханский Виктор Рувимович
Отец ребёнка: Цыханский Роман (Рувим) Семенович (Симхович)
Рождение ребёнка
1946
Сын: Цыханский Владимир Рувимович
Отец ребёнка: Цыханский Роман (Рувим) Семенович (Симхович)
Смерть
2007