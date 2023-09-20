Лазаренко (Суховей) Матрёна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1895
Дата смерти07.03.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1895
Отец: Суховей Фёдор
Рождение ребёнка
22.05.1918
Дочь: Алексенко Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лазаренко Николай Иосифович
Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.02.1925
Дочь: Лазаренко Вера
Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.04.1927
Сын: Лазаренко Родион
Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Лазаренко Фёдор
Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.07.1930
Дочь: Кузеванова Надежда Иосифовна
Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич
18.05.2020
Рождение ребёнка
16.01.1933
Дочь: Човганская Наталья
Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.02.1939
Сын: Лазаренко Фёдор Иосифович
Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич
Смерть
07.03.1973