Лазаренко (Суховей) Матрёна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко (Суховей) Матрёна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1895

Дата смерти

07.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1895

Отец: Суховей Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1918

Дочь: Алексенко Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лазаренко Николай Иосифович

Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич

Ургун, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.02.1925

Дочь: Лазаренко Вера

Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.04.1927

Сын: Лазаренко Родион

Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Лазаренко Фёдор

Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.07.1930

Дочь: Кузеванова Надежда Иосифовна

Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич

18.05.2020
Рождение ребёнка
16.01.1933

Дочь: Човганская Наталья

Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.02.1939

Сын: Лазаренко Фёдор Иосифович

Отец ребёнка: Лазаренко Иосиф Афанасьевич

Ургун, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
07.03.1973
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