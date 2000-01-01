Оффенбах (Offenbach) Мария Катарина (Maria Catherina)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.11.1778
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оффенбах Андреас
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1742
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.05.1753
Дочь: Лёш Мария Магдалена
Отец ребёнка: Лёш Иоганнес Валентин
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
28.11.1778
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
29.11.1778
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция