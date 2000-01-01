Оффенбах (Offenbach) Мария Катарина (Maria Catherina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оффенбах (Offenbach) Мария Катарина (Maria Catherina)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.11.1778

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оффенбах Андреас

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1742

Муж: Лёш Иоганнес Валентин

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.05.1753

Дочь: Лёш Мария Магдалена

Отец ребёнка: Лёш Иоганнес Валентин

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
28.11.1778
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
29.11.1778
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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