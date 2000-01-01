Лёш (Loesch) Иоганнес Валентин (Joannes Valentinus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёш (Loesch) Иоганнес Валентин (Joannes Valentinus)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.10.1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лёш Иоганнес Эрхард

Мать: Акер Мария Магдалена

Похороны
31.10.1735
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
23.04.1742

Жена: Оффенбах Мария Катарина

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.05.1753

Дочь: Лёш Мария Магдалена

Мать ребёнка: Оффенбах Мария Катарина

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
30.10.1753
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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