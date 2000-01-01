Лёш (Loesch) Иоганнес Валентин (Joannes Valentinus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.10.1753
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лёш Иоганнес Эрхард
Мать: Акер Мария Магдалена
Похороны
31.10.1735
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
23.04.1742
Жена: Оффенбах Мария Катарина
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.05.1753
Дочь: Лёш Мария Магдалена
Мать ребёнка: Оффенбах Мария Катарина
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
30.10.1753
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция