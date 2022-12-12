Лобанов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанов Василий Григорьевич

Лобанов Василий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобанов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1940

Дочь: Секачева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Лобанова Анна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Бабурин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Лобанова Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Лобанова Анна Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close