Лобанов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобанов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1940
Дочь: Секачева Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Лобанова Анна Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Бабурин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Лобанова Мария Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Лобанова Анна Алексеевна