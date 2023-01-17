Лобанова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

25.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Алексей

Мать: ?

Рождение ребёнка
30.06.1940

Дочь: Секачева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Лобанов Василий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Лобанов Василий Григорьевич

Смерть
25.11.1963
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
николо-архангельское кладбище
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