Лобанова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти25.11.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.06.1940
Дочь: Секачева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Лобанов Василий Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Лобанов Василий Григорьевич
Смерть
25.11.1963
Похороны
Неизвестно
николо-архангельское кладбище