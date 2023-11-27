Кишмахов Шахим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кишмахов Баторий Шахимович
Мать ребёнка: Кишмахова Лида Едыговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кишмахова Софья Шахимовна
Мать ребёнка: Кишмахова Лида Едыговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кишмахова-Шамба Фатима Шахимовна
Мать ребёнка: Кишмахова Лида Едыговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кишмахова Лида Едыговна
Смерть
Неизвестно