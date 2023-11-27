Кишмахов Шахим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишмахов Шахим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кишмахов Баторий Шахимович

Мать ребёнка: Кишмахова Лида Едыговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кишмахова Софья Шахимовна

Мать ребёнка: Кишмахова Лида Едыговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кишмахова-Шамба Фатима Шахимовна

Мать ребёнка: Кишмахова Лида Едыговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кишмахова Лида Едыговна

Смерть
Неизвестно
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