Кишмахов Баторий Шахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКишмахов Баторий Шахимович

Кишмахов Баторий Шахимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кишмахов Шахим

Мать: Кишмахова Лида Едыговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кишмахов Тимур Баториевич

Мать ребёнка: Кишмахова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кишмахова Дарихан Баториевна

Мать ребёнка: Кишмахова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кишмахова Клавдия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close