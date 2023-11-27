Кишмахов Баторий Шахимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кишмахов Шахим
Мать: Кишмахова Лида Едыговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кишмахов Тимур Баториевич
Мать ребёнка: Кишмахова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кишмахова Дарихан Баториевна
Мать ребёнка: Кишмахова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кишмахова Клавдия
Смерть
Неизвестно