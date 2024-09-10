Христич (Орел) Устинья (Иустиния) Каллиниковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орел Каллиник
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1910
Сын: Христич Димитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Христич Яков (Иаков) Васильевич
Самаро-Орловка, Тунгузская волость, Хабаровский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1912
Сын: Христич Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Христич Яков (Иаков) Васильевич
Смерть
Неизвестно