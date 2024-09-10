Христич (Орел) Устинья (Иустиния) Каллиниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христич (Орел) Устинья (Иустиния) Каллиниковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орел Каллиник

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христич Яков (Иаков) Васильевич

Рождение ребёнка
09.09.1910

Сын: Христич Димитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Христич Яков (Иаков) Васильевич

Самаро-Орловка, Тунгузская волость, Хабаровский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1912

Сын: Христич Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Христич Яков (Иаков) Васильевич

Смерть
Неизвестно

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