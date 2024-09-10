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Христич Яков (Иаков) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Христич Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христич (Орел) Устинья (Иустиния) Каллиниковна

Рождение ребёнка
09.09.1910

Сын: Христич Димитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Христич (Орел) Устинья (Иустиния) Каллиниковна

Самаро-Орловка, Тунгузская волость, Хабаровский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1912

Сын: Христич Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Христич (Орел) Устинья (Иустиния) Каллиниковна

Рождение ребёнка
20.08.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Самаро-Орловка, Тунгузская волость, Хабаровский уезд
Смерть
Неизвестно

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