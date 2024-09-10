Христич Яков (Иаков) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Христич Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1910
Сын: Христич Димитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Христич (Орел) Устинья (Иустиния) Каллиниковна
Рождение ребёнка
14.09.1912
Сын: Христич Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Христич (Орел) Устинья (Иустиния) Каллиниковна
Рождение ребёнка
20.08.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно