Гутова Синклитикия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гутова) Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Гутов Иван Васильев
Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Гутов Тит Васильев
Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Гутов Фома Васильев
Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов