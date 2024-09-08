Гутова Синклитикия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова Синклитикия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Около 1806 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1827 г.р.

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гутова) Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутов Василий Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Гутов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов

Белянино, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Гутов Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов

Белянино, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Гутов Иван Васильев

Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов

Белянино, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Гутов Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Гутов Тит Васильев

Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Гутов Фома Васильев

Отец ребёнка: Гутов Василий Кириллов

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

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