Неизвестно Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Пелагея Семеновна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Лосева Матрена Петровна

Отец ребёнка: Лосев Петр Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Лосев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Лосев Петр Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Лосев Константин Петрович

Отец ребёнка: Лосев Петр Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лосев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Лосев Петр Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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