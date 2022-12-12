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Лосев Петр Васильевич

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Лосев Василий Афанасьевич

Мать: Неизвестно Ирина Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Лосева Матрена Петровна

Мать ребёнка: Неизвестно Пелагея Семеновна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Лосев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Неизвестно Пелагея Семеновна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Лосев Константин Петрович

Мать ребёнка: Неизвестно Пелагея Семеновна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лосев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Неизвестно Пелагея Семеновна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Пелагея Семеновна

Смерть
Неизвестно
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