Лосев Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Лосева Матрена Петровна
Мать ребёнка: Неизвестно Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Неизвестно Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Лосев Константин Петрович
Мать ребёнка: Неизвестно Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Неизвестно Пелагея Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно