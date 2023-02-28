Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1890 ст.
Рождение ребёнка
20.12.1896 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.12.1900 ст.
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
03.03.1903 ст.
Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1905 ст.
Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
24.10.1906 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
16.03.1909 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
31.08.1910 ст.
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.
Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно