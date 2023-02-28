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Елизавета Николаевна

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Место рождения

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
05.10.1890 ст.

Муж: Архипов Иван Михайлович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1896 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
26.12.1900 ст.

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1903 ст.

Сын: Архипов Василий Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1905 ст.

Сын: Архипов Василий Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1906 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
16.03.1909 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
31.08.1910 ст.

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.

Сын: Архипов Павел Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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