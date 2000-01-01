Приёмная Дочь Галя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПриёмная Дочь Галя

Приёмная Дочь Галя

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трусий Михаил Игнатьевич

Мать: Трусий Клавдия Яковлевна

Галя - приёмная дочь, которую разлучили с братом в детдоме. Когда она узнала об этом не от родителей, а от других родственников, то она отказалась общаться с приёмными родителями.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Виктория

Отец ребёнка: Семёнов - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Елена

Отец ребёнка: Семёнов - -

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close