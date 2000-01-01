Приёмная Дочь Галя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Трусий Михаил Игнатьевич
Мать: Трусий Клавдия Яковлевна
Галя - приёмная дочь, которую разлучили с братом в детдоме. Когда она узнала об этом не от родителей, а от других родственников, то она отказалась общаться с приёмными родителями.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семёнов - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Виктория
Отец ребёнка: Семёнов - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Елена
Отец ребёнка: Семёнов - -
Смерть
Неизвестно