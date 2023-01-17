Трусий Михаил Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 25.06.1941 по 28.12.1953
воинское звание гв. ст. лейтенант; гв. капитан; капитан
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Сталинграда»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Военная награда
02.10.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
13.06.1952
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приёмная Дочь Галя
Мать ребёнка: Трусий Клавдия Яковлевна
Галя - приёмная дочь, которую разлучили с братом в детдоме. Когда она узнала об этом не от родителей, а от других родственников, то она отказалась общаться с приёмными родителями.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трусий Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трусий Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Трусий Евгения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно