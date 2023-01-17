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Трусий Михаил Игнатьевич

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Место рождения

Геническ

Дата рождения

06.09.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 25.06.1941 по 28.12.1953
воинское звание гв. ст. лейтенант; гв. капитан; капитан
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Сталинграда»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Военная награда
02.10.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
13.06.1952
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приёмная Дочь Галя

Мать ребёнка: Трусий Клавдия Яковлевна

Галя - приёмная дочь, которую разлучили с братом в детдоме. Когда она узнала об этом не от родителей, а от других родственников, то она отказалась общаться с приёмными родителями.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусий Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусий Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Трусий Евгения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусий Евгения Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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