Усов Фёдор Васильевич
Место рожденияРоссия, Вологодская область, Верховажский район, Морозовский сельсовет, с.Косково
Дата рождения18.03.1939
Дата смерти01.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1939
Отец: Усов Василий Фёдорович
Мать: Усова Анна Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1964
Рождение ребёнка
06.11.1965
Рождение ребёнка
15.03.1967
Дочь: Плахина (Усова) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Усова (Волкова) Любовь Степановна
Рождение ребёнка
20.05.1968
Рождение ребёнка
18.05.1971
Рождение ребёнка
05.03.1974
Рождение ребёнка
29.08.1975
Мать ребёнка: Усова (Волкова) Любовь Степановна
Рождение ребёнка
03.03.1977
Дочь: (Усова) Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Усова (Волкова) Любовь Степановна
Рождение ребёнка
02.04.1983
Смерть
01.12.2019