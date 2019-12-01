Усов Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Фёдор Васильевич

Место рождения

Россия, Вологодская область, Верховажский район, Морозовский сельсовет, с.Косково

Дата рождения

18.03.1939

Дата смерти

01.12.2019

Пол

Мужской

Отец

До 1906 г.р.

Мать

До 1906 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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1967 г.р.
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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1939

Отец: Усов Василий Фёдорович

Мать: Усова Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова (Волкова) Любовь Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Волкова) Любовь Степановна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Волкова) Любовь Степановна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.03.1967

Дочь: Плахина (Усова) Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Усова (Волкова) Любовь Степановна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Волкова) Любовь Степановна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Волкова) Любовь Степановна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Волкова) Любовь Степановна

Рождение ребёнка
29.08.1975

Сын: Усов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Усова (Волкова) Любовь Степановна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.03.1977

Дочь: (Усова) Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Усова (Волкова) Любовь Степановна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Волкова) Любовь Степановна

Смерть
01.12.2019

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