Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
25.03.1919

Дочь: Королева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Королев Алексей Федорович

Новолуговое, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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