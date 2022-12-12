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Хабибулла Ахмадуллович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.12.1907

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1907

Отец: Ахмадулла Бикчентаев

Мать: Зухра

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банат

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банат

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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