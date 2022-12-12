Банат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибулла Ахмадуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибулла Ахмадуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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