Банат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабибулла Ахмадуллович
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабибулла Ахмадуллович
Место жительства
Неизвестно