Авдотья (Евдокия) Михайлова
женский, родилась 1807 ст.
умерла С 1858 по 1883 ст., Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Супруги
Прокофий Матвеев1806 ст. г.р.
Дети
Филипп Прокофьев1827 ст. г.р.
Федот Прокофьев1831 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Матвеев
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Филипп Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Матвеев
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Федот Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Матвеев
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Татьяна Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Матвеев
Смерть
С 1858 по 1883 ст.