Авдотья (Евдокия) Михайлова 1807 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья (Евдокия) Михайлова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1807 ст.

умерла С 1858 по 1883 ст., Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область

Супруги
Прокофий Матвеев1806 ст. г.р.
Дети
Филипп Прокофьев1827 ст. г.р.
Федот Прокофьев1831 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Матвеев

Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Филипп Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Матвеев

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Федот Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Матвеев

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Татьяна Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Матвеев

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область

Смерть
С 1858 по 1883 ст.
Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область

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