Куприянов Тарас Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.2009
Сын: Куприянов Богдан Тарасович
Мать ребёнка: Куприянова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
08.10.2010
Дочь: Куприянова Алиса Тарасовна
Мать ребёнка: Куприянова Наталья Владимировна