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Куприянов Тарас Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприянова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
18.02.2009

Сын: Куприянов Богдан Тарасович

Мать ребёнка: Куприянова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
08.10.2010

Дочь: Куприянова Алиса Тарасовна

Мать ребёнка: Куприянова Наталья Владимировна

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