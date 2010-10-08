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Куприянова Алиса Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2010

Отец: Куприянов Тарас Игоревич

Мать: Куприянова Наталья Владимировна

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