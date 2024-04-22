Некрасов Панкратий Никитич
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Некрасов Никита Федотович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Федосья Панкратьевна
Мать ребёнка: Некрасова Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ирина Панкратьевна
Мать ребёнка: Некрасова Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Колосова Ирина Панкратьевна
Мать ребёнка: Некрасова Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Колосова Федосья Панкратьевна Же
Мать ребёнка: Некрасова Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Акилина Панкратьевна
Мать ребёнка: Некрасова Матрона Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно