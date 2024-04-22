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Некрасов Панкратий Никитич

Место рождения

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Некрасов Никита Федотович

Мать: не указана

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Федосья Панкратьевна

Мать ребёнка: Некрасова Матрона Фёдоровна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ирина Панкратьевна

Мать ребёнка: Некрасова Матрона Фёдоровна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Колосова Ирина Панкратьевна

Мать ребёнка: Некрасова Матрона Фёдоровна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Колосова Федосья Панкратьевна Же

Мать ребёнка: Некрасова Матрона Фёдоровна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Акилина Панкратьевна

Мать ребёнка: Некрасова Матрона Фёдоровна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Матрона Фёдоровна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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